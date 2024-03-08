Fransa Ukrayna'ya asker gönderecek mi? Savunma Bakanı açıkladı

Cumhurbaşkanı Macron'un tepki çeken açıklamalarının ardından Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Ukrayna'ya askeri birlik göndermenin söz konusu olmadığını söyledi.

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Fransa Ukrayna'ya asker gönderecek mi? Savunma Bakanı açıkladı

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Ukrayna'ya askeri birlik göndermenin söz konusu olmadığını belirtti.

Lecornu konuk olduğu BFMTV kanalında, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'ya askeri birlik göndermenin söz konusu olmadığını ifade eden Lecornu, 3 Fransız firmanın, Ukraynalı firmalarla Ukrayna'da dron parçaları gibi askeri malzeme üretmek için ortaklık kuracaklarını duyurdu.

İlerleyen zamanlarda bu firmaların, mühimmat da üretebileceğine işaret eden Lecornu, Fransız ordusu için 200 adet Aster füzesi sipariş edildiğini belirtti.

MACRON'UN AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Fransa'nın ev sahipliğinde 26 Şubat'ta düzenlenen Ukrayna'ya destek konulu konferansın kapanışında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız." demişti.

Bu amaca ulaşmak için "her şeyin mümkün olduğu" mesajını veren Macron, Ukrayna'ya asker göndermenin "ihtimal dışı" bırakılmaması gerektiğini belirtmişti.

Macron'un bu sözleri üzerine Avrupalı siyasiler, NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya askeri birlik göndermeyeceğini bildiren açıklamalar yapmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler
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