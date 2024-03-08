Havalanan uçağın tekerleği araçların üzerine düştü

ABD'de United Airlines'a ait bir yolcu uçağının tekerleği kalkış sırasında park halindeki araçların üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Son Güncelleme:
><

ABD'de United Airlines'a ait bir yolcu uçağının tekerleği kalkış sırasında park halindeki araçların üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, 2 araçta ise hasar meydana geldi.

ABD'de dün yerel saatle 13.20'de San Francisco Uluslararası Havalimanı'ndan Japonya'ya gitmek üzere havalanan United Airlines'a ait Boeing 777 tipi yolcu uçağının tekerleği düştü. Cali Planes youtube kanalında yayınlanan görüntülerde iniş takımlarının sol kısmında yer alan tekerleğin kalkıştan kısa bir süre sonra koptuğu görüldü. Kopan tekerleğin, havaalanı otoparkına düşmesi sonucu en az 2 araçta hasar meydana geldi.

Uçak kalkıştan kısa bir süre sonra Los Angeles Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı. Hava yolu şirketi tarafından yapılan açıklamada, 235 yolcu ve 14 mürettebatın bulunduğu uçağın güvenli bir şekilde iniş yaptığı ve olayda yaralanan olmadığı belirtildi. Açıklamada, yolcular için yeni bir uçuş düzenlendiği ifade edildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
ABD Uçak
Son Güncelleme:
Ev kuşu olarak bilinen 3 burç... Onlarla dışarıda plan yapmanız zor Ev kuşu olarak bilinen 3 burç... Onlarla dışarıda plan yapmanız zor
Alzaymır hastası kadın yemek pişirmek istedi: Ortalığı ateşe verdi Alzaymır hastası kadın yemek pişirmek istedi: Ortalığı ateşe verdi
İşin sırrını bilen evi kısa sürede temizliyor! Temizliği kolaylaştıran 9 sır İşin sırrını bilen evi kısa sürede temizliyor! Temizliği kolaylaştıran 9 sır
Depremde 51 kişiye mezar olmuştu: Firari kardeşleri hakkında Interpol kararı Firari kardeşleri hakkında Interpol kararı
ÇOK OKUNANLAR
ORC Araştırma'dan 4 şehirde seçim anketi: İşte oy oranları ORC Araştırma'dan 4 şehirde seçim anketi
Meteoroloji'den kritik uyarı: Kar geliyor! Kar geliyor!
İmamoğlu mu, Kurum mu? İşte AKP'nin masasındaki anket sonuçları İşte AKP'nin masasındaki anket sonuçları
Türkiye'de en yaşanılabilir 10 şehir: Forbes o illeri açıkladı Türkiye'de en yaşanılabilir 10 şehir
'Lanetli' Oscar selfiesinin ardından başlarına gelmeyen kalmadı: İşte 10 yılda yaşananlar 'Lanetli' Oscar selfiesinin ardından başlarına gelmeyen kalmadı