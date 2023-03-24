TikTok davası: Çinli firma neden güvenlik tehdidi olarak görülüyor?

Güvenlik açığı endişeleriyle ABD ve birçok Batılı ülkede yasaklanabileceği konuşulan TikTok’un CEO’su Chew, ABD Kongresi’nde şirketini savundu.

ABD, şirketin Çin mülkiyetinde kalması durumunda TikTok’u tamamen yasaklamakla tehdit etti.

TIKTOK NEDİR, GÜVENLİK İÇİN NASIL ÖNLEMLER ALINDI?

Çinli ByteDance şirketine ait popüler sosyal medya platformu TikTok, kullanıcıların kısa videolar oluşturup paylaşmasına olanak tanıyor. 2016’da kurulan TikTok, aylık bir milyardan fazla kullanıcısıyla çok kısa sürede internet üzerindeki en popüler üçüncü sosyal medya platformu olmayı başardı.

Son zamanlarda kullanıcılarının kişisel verilerini Çin hükümeti ile paylaştığı iddia edilen uygulama Kanada, Belçika, Danimarka, Yeni Zelanda, Tayvan, Birleşik Krallık ve ABD'de hükümet cihazlarında yasaklandı.

NEDEN TIKTOK’UN GÜVENLİK RİSKİ OLUŞTURDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR?

BBC’nin haberine göre; TikTok, Facebook ve Instagram gibi diğer birçok sosyal medya platformuyla aynı türde kullanıcı verilerini topluyor. Bu verilere isimler, yaşlar, telefon numaraları, e-posta adresleri ve fotoğraflar dahil.

FBI sorumlusu Chris Wray, Çin'in 2017 Ulusal İstihbarat Yasasına işaret ederek, şirketlerin "Çin hükümetinin istediği her bilgiyi paylaşmakla yükümlü" olduklarını söyledi.

TikTok ayrıca, "Sizin İçin" akışı adı verilen ve kullanıcıların izlemesi için video klipler öneren bir kısma da sahip. Cambridge ve Edinburgh Üniversitelerinden Profesör Ross Anderson bu akış için, "Çok etkili bir algoritma gibi görünüyor. Çin etkisini ve propagandasını Batı'daki gençler arasında yayma potansiyelinin yüksek olduğu söylenebilir” açıklamalarında bulundu.

ÇİN, YASAKLARI SİYASİ BİR TİYATRO OLARAK GÖRÜYOR!

Çin Dışişleri Bakanlığı, TikTok ve diğer teknoloji şirketlerine yönelik yasakları "siyasi tiyatro" olarak nitelendirdi.

TikTok, diğer sosyal medya uygulamalarından daha fazla veri toplamadığı ve hükümetten bağımsız olduğu konusunda ısrarlarını sürdürüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem