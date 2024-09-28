THY, Beyrut Uçuşlarını İptal Etti

İsrail’in Lübnan’a dönük hava saldırıları nedeniyle daha önce 30 Eylül’e kadar seferlerini iptal eden THY, yaşanan son gelişmelerin ardından bu süreyi 6 Ekim’e kadar uzattı.

THY, Beyrut Uçuşlarını İptal Etti

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının arttırması nedeniyle uçuş güvenliğinde aksaklıklar yaşanmasına neden oldu.

Hava saldırılarının artmasından dolayı bazı havayolu şirketleri Beyrut uçuşlarını askıya almak zorunda kaldı. Uçuş güvenliğinde yaşanan aksaklıklar 30 Eylül’e kadar Beyrut seferlerini iptal eden THY, bu süreyi uzattı.

Alınan bilgiye göre, havayolu şirketi 1-2-3-4-5-6 Ekim tarihlerinde Beyrut’a yapacağı seferleri karşılıklı olarak iptal etti. Havayolu şirketi uzun zamandır bu kente sadece gündüz uçuşlar gerçekleştiriyordu.

Pegasus Havayolları da Beyrut seferlerini 8 Ekim'e kadar iptal etmişti.

Pegasus, Beyrut Uçuşlarını 8 Ekim’e Kadar İptal EttiPegasus, Beyrut Uçuşlarını 8 Ekim’e Kadar İptal EttiGüncel

Etiketler
Lübnan Türk Hava Yolları (THY)
Sır Perdesi Aralanıyor... Nasrallah'a Suikastın Kod Adı: New Order! Nasrallah'a Suikastın Kod Adı: New Order!
Irak'ta Hizbullah Lideri Nasrallah İçin 3 Günlük Yas Hizbullah Lideri Nasrallah İçin 3 Günlük Yas
Fatih Portakal'ın Sözcü TV'den 1 Ayda Kazandığı Maaş Ortaya Çıktı Fatih Portakal'ın Sözcü TV'den 1 Ayda Kazandığı Maaş Ortaya Çıktı
Karadeniz'de Yer Alıyor! Ege Kasabalarını Aratmayan Cennet İlçe Karadeniz'de Yer Alıyor! Ege Kasabalarını Aratmayan Cennet İlçe