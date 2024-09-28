THY, Beyrut Uçuşlarını İptal Etti

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının arttırması nedeniyle uçuş güvenliğinde aksaklıklar yaşanmasına neden oldu.

Hava saldırılarının artmasından dolayı bazı havayolu şirketleri Beyrut uçuşlarını askıya almak zorunda kaldı. Uçuş güvenliğinde yaşanan aksaklıklar 30 Eylül’e kadar Beyrut seferlerini iptal eden THY, bu süreyi uzattı.

Alınan bilgiye göre, havayolu şirketi 1-2-3-4-5-6 Ekim tarihlerinde Beyrut’a yapacağı seferleri karşılıklı olarak iptal etti. Havayolu şirketi uzun zamandır bu kente sadece gündüz uçuşlar gerçekleştiriyordu.

Pegasus Havayolları da Beyrut seferlerini 8 Ekim'e kadar iptal etmişti.