The Kinks grubunun eski klavyecisi John Gosling hayatını kaybetti

Müzisyen John Gosling, 75 yaşında hayatını kaybetti. Gosling, grubun 10 albümünde yer almıştı.

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The Kinks grubunun eski klavyecisi John Gosling hayatını kaybetti

The Kinks grubunun eski klavyecisi John Gosling, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Gosling'in ölüm haberi, The Kinks grubunun Twitter ve Instagram hesaplarından yapılan paylaşımlarla duyuruldu.

Gosling'in ölümünden sonra, The Kinks grubunda beraber çaldığı arkadaşları anma mesajları yayınladı. Grubun vokalisti Ray Davies, "John Gosling'in ölümü beni dehşete düşürdü ve derinden üzdü. Bizimle birlikte olduğu süre boyunca Kinks'in müziğine önemli katkılarda bulunan bir arkadaşımızdı. Eşine ve ailesine en derin taziyelerimi sunuyorum. Ona duyduğum derin sevgi ve şefkati daima kalbimde taşıyacağım. Harika bir müzisyen ve harika bir adam" dedi.

Grubun davulcusu Mick Avory ise, "Bugün sevgili bir arkadaşımızı ve meslektaşımızı kaybettik, harika bir müzisyendi ve harika bir mizah anlayışı vardı... Bu da onu grubun popüler bir üyesi yaptı, bizden mutlu anılarla ayrılıyor. Tanrı onu korusun" ifadelerini kullandı.

Grubun "Lola" ve "Celluloid Heroes" gibi hit parçalarına imza atan müzisyen, grubun 10 albümünde yer almıştı.

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