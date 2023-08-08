Atina'daki Hırvat - Yunan çatışma: 1 ölü, 8 yaralı, 90 gözaltı!

Futbol dünyasında anlamsız ancak yeni bir cinayetle sonuçlanan bir şiddet olayı daha dün gece (7 Ağustos) Atina'da yaşandı.

T24'ten Stelyo Berberakis'in haberine göre, Bu akşam (8 Ağustos) Atina'da oynanacak AEK - Dinamo Zagreb maçı öncesinde, karayolu ile dün gece Atina'ya gelen Hırvat takımının bir grup fanatikleri, AEK stadyumunun etrafındaki mekanlara taş ve sopalarla saldırdı.

Maskeli saldırganlarla mekanlarda oturan AEK taraftarları arasında çıkan çatışmalarda 29 yaşında AEK'li bir genç kolundan aldığı bıçak yarası ile aşırı kan kaybından olay yerinde hayatını kaybetti.

8 kişinin ağır yaralandığı çatışmalara geç müdahale etmekle suçlanan polis, çoğu Hırvat yaklaşık 90 kişiyi göz altına aldı.

AEK Kulübü, fanatik Hırvat taraftarlarının Atina'ya geleceğinden ve olay çıkarabileceklerinden polisin haberdar edilmesine rağmen polisin "Ayia Sofia" stadyumu etrafında hiçbir önlem almamasından şikayetçi oldu.

Yunan basınına göre, UEFA, Hırvat taraftarlarının Atina'daki maçı izlememesi için Hırvat taraftarlara bilet satışı yapılmasını da yasaklamıştı.

Ancak polis kaynakları, aldıkları ifadelerden sonra "fanatik Hırvat taraftarların Zagreb'den bin 500 km'lik kara yoluyla Atina'ya ayrı ayrı otolarla konvoylar halinde geldiklerini; AEK karşıtı Yunan takımların fanatiklerinin yardımı sayesinde bilet edinerek AEK stadyumunda olay çıkarmaları için Hırvat taraftarları yönlendirildiklerine dair bilgi edindiklerini" açıkladılar.

Yunan polisinin "yeterince önlem almadığı" şikayetleri üzerine Vatandaşı Koruma Bakanı Yannis Ekonomou, "konvoy halinde Atina'ya ulaşan fanatiklerin denetimsiz bırakıldığı" gerekçesiyle 7 emniyet müdürünü görevden aldı.

Fanatiklerin otobüslerle değil de, kendi otolarıyla gelme nedeni ise, Atina'da oynanacak AEK- Dinamo Zagreb maçına Hırvat taraftarların alınmasına yasak koyan UEFA' aldığı karar oldu.

Fanatik Hırvatlar taraftarların, Yunanistan'a "maçı izlemeye giden örgütlü bir gezi" görünümü vermemek için otobüslerle değil, kendi araçlarıyla "turist" olarak gelmekle bu yasağı deldikleri belirtiliyor.

Bir kişinin ölümüyle sonuçlanan çatışmalardan sonra AEK-Zagreb maçının ertelendiği açıklandı.

Bu son olay, yakın bir geçmişte Selanik'te yaşananan başka bir cinayeti akıllara getirdi.

Selanik takımı ARİS'in genç bir taraftar, karşı takımın fanatikleri tarafından yol ortasında dövüldükten sonra bıçaklanarak öldürülmüştü.

Yunan makamlarının bir türlü önüne geçemediği spordaki şiddet olayları Yunanistan'da büyük kaygılara ve tartışmalara yol açarken, muhalefet partileri hükümetin acizliğinden kaynaklandığını öne süren açıklamalarda bulundu