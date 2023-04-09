Telefonlara çıkmadı: Kral Charles ile Prens Harry arasında 'banka değilim' tartışması

Britanya Kralı 3. Charles'ın oğlu Prens Harry arasında yıllar önce geçen bazı konuşmalar ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
Telefonlara çıkmadı: Kral Charles ile Prens Harry arasında 'banka değilim' tartışması

Yazar Robert Jobson'ın Our King: Charles III - The Man And The Monarch Revealed adlı kitabında yer alan iddiaya göre Kral Charles gelecekte Meghan Markle'ı maddi anlamda desteklemeyeceğini söyledi.

Daily Mail'in haberine göre, yazar, kitabında Kral Charles'ın Prens Wiliam'ın büyüyen ailesinin ve eşi Camilla'nın giderleri nedeniyle Markle'ı maddi olarak destekleyemeceğini söyledi.

Yazar, Kral'ın bu sözlerinin "Prens Harry'yi çok sinirlendirdiğini" ve baba-oğlun arasının açıldığını ifade etti.

İddialara göre, babasına kızan ve ona sert ifadeler kullanan Prens Harry'nin telefonlarını Kral Charles uzun bir süre açmadı.

Kral'a neden böyle bir karar verdiği sorulduğunda ise "Ben banka değilim" dediği belirtildi.

Son Güncelleme:
Sahur için en pratik börek! Dakikalar içinde pişiyor, uğraştırmıyor! Sahur için en pratik börek! Dakikalar içinde pişiyor, uğraştırmıyor!
"ABD, TRT World çalışanlarının basın kartlarını iptal etti" iddiası: Basın değil lobi şirketi "ABD, TRT World çalışanlarının basın kartlarını iptal etti" iddiası: Basın değil lobi şirketi
Erdoğan, İsrailli mevkidaşı Herzog ile görüştü: "Yaşananlar tüm insanlığın vicdanını yaralamıştır" Erdoğan, İsrailli mevkidaşı Herzog ile görüştü
Kanal D'nin en iddialı dizisiydi.. Yargı dizisinin yeni adresi.. Kanal D'nin en iddialı dizisiydi.. Yargı dizisinin yeni adresi..
ÇOK OKUNANLAR
'İnce'nin adaylık ısrarı Cumhur İttifakı'nı başlarda sevindirdi, sonra sıkıntı oldu' 'İnce'nin adaylık ısrarı Cumhur İttifakı'nı başlarda sevindirdi, sonra sıkıntı oldu'
Gerçek Gündem listelere ulaştı: İşte CHP PM'de şu ana dek kesinleşen isimler İşte CHP PM'de şu ana dek kesinleşen isimler
Meteoroloji'den çok sayıda kent için uyarı! Alarm verildi Meteoroloji'den çok sayıda kent için uyarı! Alarm verildi
CHP ve İYİ Parti’de “fermuar” illeri 10’dan 16’ya çıktı CHP ve İYİ Parti’de “fermuar” illeri 10’dan 16’ya çıktı
Aytun Çıray'dan Akşener'e: Temayül yoklaması uyduruktu, bile bile meşru kabul etti Çıray'dan Akşener'e: Temayül yoklaması uyduruktu, bile bile meşru kabul etti