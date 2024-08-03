Tayland'da Bir Uçak Evin Üzerine Düştü: Pilot Öldü

Tayland'da motor sorunları sebebiyle bakıma alınan uçak, Samut Sakhon bölgesinde yapılan test uçuşu sırasında bir evin üstüne çakıldı. Bangkok Post'un haberine göre, kazada 34 yaşındaki pilot yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası başlayan yangının kontrol altına alındığı ancak uçağın üzerine düştüğü evin büyük ölçüde zarar gördüğü bildirildi.

Soruşturmayı yürüten müfettişler, uçağın seyir halindeyken irtifa kaybettiğini açıkladı.