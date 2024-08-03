Orta Doğu'da Gerilim Tırmanıyor: ABD Uçak Gemisi İran'a 10 Kilometre Mesafede!

Haniye suikastının ardından ABD'nin uçak gemisi İran kıyılarına 10 km mesafedeki Hürmüz Boğazı'na ulaştı. ABD cephesi, İran'ın İsrail'den intikam alacağını açıklamasının ardından İsrail'e tam destek vereceğini açıklamıştı.

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Orta Doğu'da Gerilim Tırmanıyor: ABD Uçak Gemisi İran'a 10 Kilometre Mesafede!

Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesinin ardından Orta Doğu'da hareketli saatler yaşanırken, ABD'nin uçak gemisi İran kıyılarına yalnızca 10 km uzaklıktaki Hürmüz Boğazı'na geldi. İran, Haniye suikastının ardından, İsrail'e saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İsrail Ordu Radyosu, ABD'nin nükleer enerjili uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'in İran kıyılarından sadece 10 km (6,2 mil) uzaklıktaki Hürmüz Boğazı'na ulaştığını bildirdi.

ABD İran'nın misilleme saldırı planlarına karşı İsrail'in savunmasını güçlendirmek üzere harekete geçti. ABD Savunma Bakanlığı'nın gerilimin artmasının ardından İsrail'in savunmasına yardımcı olmak amacıyla ek savaş uçakları ve donanma savaş gemileri göndermesinin ardından gözler bölgeye çevrildi. İsrail Ordu Radyosu, ABD'nin nükleer enerjili uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'in İran kıyılarından sadece 10 km (6,2 mil) uzaklıktaki Hürmüz Boğazı'na ulaştığını bildirdi.

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İran ABD Hamas İsrail
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