Trump, Harris ile Canlı Yayında Karşı Karşıya Geliyor: Kanalı Kendi Seçti

ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Demokratların adayı Kamala Harris ile canlı yayında karşı karşıya gelmeyi kabul etti. Trump, tartışmanın 4 Eylül'de Fox News'in ev sahipliğinde yapılacağını söyledi.

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Trump, Harris ile Canlı Yayında Karşı Karşıya Geliyor: Kanalı Kendi Seçti

ABD'de eski başkan ve Cumhuriyetçi Parti'nin 5 Kasım seçimindeki başkan adayı Donald Trump, Demokratların adayı ve mevcut ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile 4 Eylül'de Çarşamba günü canlı yayında karşı karşıya gelmeyi kabul etti.

Trump, Truth Social hesabındaki paylaşımında, Fox News'in ev sahipliğinde gerçekleşecek tartışmanın Pensilvanya'da bir sahada olacağını duyurdu. Trump, "Tartışma moderatörleri Bret Baier ve Martha MacCallum olacak. Kurallar ise 'Uykucu Joe' (ABD Başkanı Joe Biden) ile yaptığımız tartışmayla aynı kalacak" ifadelerini kullandı.

'JOE'YU 'ÇILGIN KAMALA' İLE DEĞİŞTİRİYORUM'

Trump, tartışmanın "bir saha dolusu insan" önünde yapılacağını belirterek, "Biliyorsunuz Demokratlar yenilgisini kabul eden bir adayı gayri resmi yolla yenisiyle değiştirdi. Bu daha önce hiç yapılmadı ve bunu demokrasiye bir tehdit olarak görüyorum. Ancak bu 'darbenin' sonuçlarıyla yüzleşmeye hazırım. Tartışmada Joe'yu 'çılgın Kamala' ile değiştirmeye de hazırım" ifadelerine yer verdi.

Biden ile "mücadelede" yüz milyonlarca dolar, zaman ve emek harcadığını ifade eden Trump, "Şimdi sahaya yeni bir aday attılar. Adil değil ama durum ortada. Aday kim olursa olsun kötü politikaları aynı ve bu da 4 Eylül'de açık bir şekilde ortaya çıkacaktır. Kamala Harris ile 4 Eylül'de karşı karşıya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Harris ise Fox News'in teklifine henüz cevap vermedi.

HARRIS'IN ADAYLIĞI RESMİ OLARAK AÇIKLANACAK

Bu arada, Başkan Yardımcısı Harris ise seçimde Demokratların adayı olmayı garantiledi.

Demokrat Parti Ulusal Komitesi Başkanı Jaime Harrison, Harris'in partinin başkanlık seçimindeki adayı olabilmesi için gereken yeterli delege sayısına ulaştığını duyurdu.

Demokrat Partinin başkan adayı, 19-22 Ağustos tarihlerinde Chicago kentinde yapılacak parti kongresinde resmi olarak belirlenecek.

Kaynak: AA

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