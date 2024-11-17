Tanzanya'da 4 katlı bina çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Tanzanya'nın Darüsselam kentinde 4 katlı bir bina çöktü. Binanın çökmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybederken 26 kişi de yaralandı. Binan ise neden çöktüğü henüz bilinmiyor.

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Tanzanya'nın Darüsselam kentinde 4 katlı bina çöktü. Kariakoo bölgesinde çöken binada 13 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, 80'den fazla kişinin çöken binadan kurtarıldığını belirterek, yaralanan 26 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu aktardı. Binanın neden çöktüğü henüz bilinmiyor.

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Kaynak: İHA

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