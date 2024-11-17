Uçuşlar Durdu, Binlerce Dilek Feneri Gökyüzüne Bırakıldı
Tayland'da her yıl düzenlenen geleneksel Yi Peng Festivali'nde bu sene de büyüleyici anlar yaşandı. Festival kapsamında binlerce dilek feneri gökyüzüne bırakıldı, uçuşlar ise kontrollü olarak durduruldu.
Kaynak: İHA
Tayland’ın Chiang Mai şehrinde her yıl ay takviminin son dolunay gecesi kutlanan ve muson sezonunun bitişini simgeleyen Yi Peng (Fener) Festivali renkli görüntülere sahne oldu.
Dün akşam saatlerinde gerçekleşen etkinlikte, binlerce katılımcı dilek fenerlerini aynı anda gökyüzüne bıraktı.
Havai fişek ve ışık gösterileri ile sıra dışı anların yaşandığı festivalde, fener gösterisinin yanı sıra geleneksel kıyafetler ve müziklerin yer aldığı geçiş töreni ile yöresel dans gösterileri de yer aldı.
Sosyal medyanın da etkisiyle yabancı ziyaretçilerin ilgisinin arttığı festivale, bu yıl özellikle Çinli ve Avrupalı turistler oldukça yoğun ilgi gösterdi.
Festivale katılan turistler ve yüzlerce sosyal medya kullanıcısı, dilek fenerlerinin havaya bırakıldığı anları telefonlarıyla kaydetti.
Festival kapsamında gökyüzüne gönderilen dilek fenerleri nedeniyle Chiang Mai Havalimanı’nda uçuşlar bir süreliğine kontrollü olarak durduruldu.