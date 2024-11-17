Türkiye'den İsrail'in Hava Sahası Talebine Ret
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Azerbaycan ziyareti için Türk hava sahasını kullanma talebi reddedildi.
İsrail makamları, Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) katılacak İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un uçağı için Türk hava sahasını kullanmak istedi.
Türk yetkililer, İsrail makamlarının yaptığı başvuruyu reddetti.
İsrail basınında Herzog'un, 'güvenlik endişeleri' nedeniyle Azerbaycan ziyaretini iptal ettiği yönünde haberler yer almıştı.
Kaynak: AA
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