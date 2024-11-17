Netanyahu’nun Evine Saldırıda Yeni Gelişme: 3 Hükümet Karşıtı Protestocu Tutuklandı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun evine fırlatılan işaret fişekleriyle yeni gelişme yaşandı. İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet Başkanı Ronen Bar, hükümet karşıtı protestocu oldukları belirtilen 3 kişinin tutuklandığını duyurdu.

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Netanyahu’nun Evine Saldırıda Yeni Gelişme: 3 Hükümet Karşıtı Protestocu Tutuklandı

İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet Başkanı Ronen Bar, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kuzeyde Caesarea kasabasındaki evine atılan işaret fişeklerine ilişkin yaptığı açıklamada saldırıyı “meşru bir protesto olmaktan uzak, çok ciddi bir olay” olarak niteledi. Ayrıca Bar, "Bu tehlikeli bir tırmanıştır. Shin Bet yasalar gereği İsrail Devleti hükümetinin sembollerini korumakla yükümlüdür” dedi. Bar, Shin Bet'in şüphelilerin yerini hızla tespit etmek ve tutuklamak için İsrail polisi ile birlikte çalıştığını aktardı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Netanyahu'nun konutuna 2 işaret fişeği atılmasının ardından hükümet karşıtı protestocu oldukları belirtilen 3 kişi tutuklandı. Güvenlik birimlerinden yapılan açıklamada, olayda herhangi bir hasar meydana gelmediği bildirilirken, Netanyahu ve ailesinin o sırada evde olmadığı da kaydedilmişti.

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Kaynak: İHA

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