Tansiyon Yükseldi: Kuzey Kore ile ABD Arasında 'Denizaltı' Gerilimi

Kuzey Kore, ABD'nin bölgeye nükleer denizaltı konuşlandırdığını söyleyerek sert tepki gösterdi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD'yi bölgedeki istikrarsızlığı körükleyen provokasyonlara daha fazla devam etmemesi konusunda ciddi şekilde uyarıyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Tansiyon Yükseldi: Kuzey Kore ile ABD Arasında 'Denizaltı' Gerilimi

ABD’de 20 Ocak'ta yönetimi devralan Donald Trump’ın Kuzey Kore ile diplomasiye dönüp dönmeyeceği merak konusu olmayı sürdürürken, Kore Yarımadası'nda tansiyon yükseldi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD Donanması’na ait nükleer güçle çalışan Alexandria denizaltısının dün "mühimmat ikmali" bahanesiyle Güney Kore’nin Busan kentine yanaştığı belirtilerek, "Bir ABD nükleer denizaltısının bu yıl Kore Yarımadası’nda ilk kez aleni bir şekilde ortaya çıkması, ABD'nin Kuzey Kore ile yüzleşmeye yönelik değişmez histerisinin açık bir ifadesi, Kuzey Kore'nin güvenliği için yadsınamaz bir tehdit ve bölgedeki askeri gerilimi tırmandıran istikrarsızlaştırıcı bir faktördür" ifadelerine yer verildi.

Tansiyon Yükseldi: Kuzey Kore ile ABD Arasında 'Denizaltı' Gerilimi - Resim : 1

"ABD'Yİ UYARIYORUZ"

ABD’nin Kore Yarımadası ve çevresinde fiili bir askeri çatışmaya neden olabilecek düşmanca askeri eylemlerinden "ciddi endişe duyulduğu" vurgulanan açıklamada, "ABD, Kuzey Kore'nin güvenlik endişelerini açıkça görmezden gelmektedir" ifadeleri kullanıldı. "ABD'yi bölgedeki istikrarsızlığı körükleyen provokasyonlara daha fazla devam etmemesi konusunda ciddi şekilde uyarıyoruz" denilen açıklamada, yaşanan gelişmelerin Pyongyang'ın nükleer kapasitesini artırma politikasının haklılığını ortaya koyduğu savunuldu.

Tansiyon Yükseldi: Kuzey Kore ile ABD Arasında 'Denizaltı' Gerilimi - Resim : 2

"BİR MİLİM BİLE GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Güç yoluyla tahakküm ilkesine inanan hegemonik devlet ABD’ye aynı şekilde karşılık verme politikasından vazgeçilmeyeceği ifade edilen açıklamada, "Düşmanın çatışmacı tutumu karşısında bir milim bile geri adım atmayacağız" denildi. Kuzey Kore ordusunun ABD’nin Kore Yarımadası’na konuşlandırdığı stratejik araçları yakından takip etmeyi sürdürdüğü hatırlatılan açıklamada, "Devletimizin güvenliğini, çıkarlarını ve bölgesel barışı korumak için her türlü aracı kullanmaya hazırız" ifadelerine yer verildi. Kuzey Kore'nin rakiplerine yönelik eylem tercihlerini en kısa sürede netleştireceği belirtilen açıklamada, "Ordumuz, bölgesel güvenliği tehdit eden unsurları caydırıcı eylemlerde bulunacak ve provokatörleri cezalandırma hakkını tereddütsüz kullanacaktır" denildi.

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Kaynak: İHA

Etiketler
Donald Trump ABD Kuzey Kore Güney Kore
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