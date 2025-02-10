Suriye Lideri Şara'dan Trump'ın 'Gazze' Çıkışına Net Yanıt: 'Ne Akıllıca Ne Ahlaki... Başarısız Olacak!'

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, verdiği bir röportajda ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm dünyanın tepkisini çeken Gazze planına ilişkin konuştu.

'KİLİT OYUNCU OLABİLİR'

Trump'ın özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin olumlu mesajlar verdiğini ifade eden Şara, savaşı bitirmesi halinde küresel çatışmaları durdurmada kilit bir oyuncu olabileceğini söyledi. Trump hakkındaki düşüncelerini dile getiren Eş-Şara, "İç politikaya ve ABD ekonomisini canlandırmaya odaklanmış durumda. Ayrıca, son 20 yılda oldukça fazla istikrarsızlığın yaşandığı Orta Doğu'da barışın inşasıyla da ilgileniyor. Bu umut verici bir başlangıç" dedi.

'BAŞARISIZ OLACAK'

Trump'ın tepki çeken Gazze planına değinen Eş-Şara, "Hiçbir gücün insanları topraklarından sürebileceğine inanmıyorum. Birçok ülke bunu yapmaya çalıştı ve hepsi başarısız oldu, özellikle de Gazze'deki son savaş sırasında. İnsanlar acıya, ölümlere ve yıkıma katlandılar ama topraklarını terk etmeyi reddettiler. Trump'ın Filistinlileri topraklarını terk etmeye zorlayacak bir çabaya öncülük etmesi ne akıllıca ne ahlaki ne de siyasi açıdan doğru olur. Bunun eninde sonunda başarısız olacak ciddi bir suç olduğuna inanıyorum" dedi.

Kaynak: İHA