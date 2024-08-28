Taliban'dan Yeni 'Ahlak' Yasası: Kadının Sesine Bile Tahammül Yok!

Afganistan'da Taliban yönetimi kadınların hayatını kısıtlamaya devam ediyor. Taliban lideri Haybetullah Ahundzade'nin onayladığı yeni kurallarla, kadınların kamusal alanlarda nasıl konuştuklarından ne yiyip içtiklerine kadar müdahale edebilecek.

Yasa henüz yürürlüğe girmezken, yasanın uygulamasını denetleyecek olan resmi adı Erdemi Yayma ve Ahlaksızlığı Önleme Bakanlığı olan kurum, ülkedeki hiç kimsenin bu yasalardan muaf olmadığını vurguladı. Söz konusu kurallara aykırı hareket edenler, para cezasından, cezaevinde üç gün hapse kadar cezaya çarptırılabilecek.

BM KINADI

Rejim, toplumsal kurallara ilişkin bu son yasalarla, 'erdemli olmayı teşvik etmenin ve ahlaksızlığın ortadan kaldırılmasının' amaçladığını öne sürdü. Birleşmiş Milletler (BM) ise 'ahlak ve erdeme' ilişkin getirilen son yasakları kınadı.

KADINLARIN SESİ 'AHLAKSIZLIK' SAYILDI

BBC Türkçe'nin aktardığına göre; yeni yasada kadınların seslerinin toplum içinde duyulması 'ahlaksızlık' olarak tanımlandı. Söz konusu madde, "Yetişkin bir kadın zorunlu olarak evinden ayrıldığında sesini, yüzünü ve vücudunu gizlemek zorundadır" ifadesini içeriyor.

Yasa kadınların yüzlerini ve bedenlerini, 'erkekleri günaha ve kötülüğe sürüklememek için' nasıl tamamen örtmeleri gerektiğini de tanımlıyor:

Bir kadın bedenini tamamen örtmelidir.

Bir kadın "günaha sürüklememek" için yüzünü örtmelidir.

Bir kadının sesi "avret" kapsamında değerlendirilir ve toplum içinde duyulmamalıdır. (Arapça avret kelimesi, örtülmesi gereken vücut kısımlarını ifade eder. Avret, hem erkekler hem de kadınlar için, toplum tarafından görülmemesi gereken vücudun parçalarını içerir.)

Kadınlar ayrıca evlerinin içinde bile şarkı söylerken veya yüksek sesle kitap okurken duyulmamalıdır.

Kadınların kıyafetleri ince, kısa veya dar olmamalıdır.

Kadınlar, kan veya evlilik bağıyla bağlı olmadıkları erkeklerden bedenlerini ve yüzlerini gizlemelidir.

Erkeklerin kadınların bedenlerine ve yüzlerine bakmaları da yasaktır ve aynı şey yetişkin kadınların erkeklere bakması için de geçerlidir.

BERBERLERİN SAKAL TIRAŞI YAPMASI YASAKLANDI

Yasaya göre erkeklerin de evlerinin dışındayken göbekten diz altına kadar, vücutlarını örtmeleri gerekiyor.

Erkeklerin saçlarına şeriat yasalarına aykırı bir şekilde şekil vermesi de yasaklanıyor. Taliban, berberlerin sakal tıraşı veya sakal düzeltmesi yapmasını da yasakladı.

Yeni kurallarla erkeklerin sakallarını yumruk uzunluğunda uzatması zorunlu kılınıyor ve kravat takmak da yasaklanıyor.

HAYVAN ÇİZMEK YASAK

Yasa kadınların tek başlarına taksiye binmesini ve erkeklerle yan yana araçta oturmasını da yasaklıyor.

Bir başka yasak da çizimlere ilişkin. Buna göre bir kuş, hayvan veya aile üyesinin resmini çizmek de yasaklanıyor.

Aynı şekilde bir canlıyı tanımlayan heykellerinin alım satımı da yasaklandı.