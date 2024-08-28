İsrail Bir Halkı Yok Ediyor! Gazze'de Can Kaybı 40 bin 534'e Çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırıları devam ederken, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 327 gündür süren saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "4 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 58 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 131 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 40 bin 534'e, yaralı sayısının da 93 bin 778'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Kaynak: AA