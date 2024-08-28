İsrailli Eski Bakandan Skandal Talep: Gazze'ye Tüm İnsani Yardım Durdurulsun!

İsrail'de muhalif parti lideri Avigdor Liberman, 7 Ekim'den beri ağır bombardıman altında olan ve açlıkla mücadele eden Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerinin sonlandırılmasını istedi. Liberman, İsrail ordusuna Gazze'de "operasyonel hareket özgürlüğü verilmesini" de istedi.

İsrailli Eski Bakandan Skandal Talep: Gazze'ye Tüm İnsani Yardım Durdurulsun!

İsrail'de muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, yaklaşık 11 aydır insani krizle mücadele etmeye çalışan Gazze'ye insani yardım girişinin durdurulmasını talep etti.

İnsani yardımların yanı sıra Gazze'ye ekipman ve yakıt girişinin de sonlandırılması çağrısı yapan Liberman, İsrail ordusuna Gazze'de "operasyonel hareket özgürlüğü verilmesini" istedi.

NE OLMUŞTU?

Liberman, geçen hafta yaptığı açıklamada da Gazze Şeridi'nin su, gıda, elektrik ve yakıt dahil tüm insani ihtiyaçlarından mahrum bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Gazze Şeridi'ne açılan tüm sınır kapılarında kontrolün İsrail ordusunun eline geçmesi ve Tel Aviv yönetiminin engellemeleri nedeniyle bölgeye zaten uzun süredir yeteri kadar insani yardım ulaştırılamıyor.

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Kaynak: AA

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