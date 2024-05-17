Prens Selman'dan Suudi spor bakanına uyarı: “Maçları namazlara göre programlayın”

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, spor bakanına futbol maçlarının programlanmasına ilişkin uyarı yaptı. Selman maçların saatlerinin namaz vakitlerine göre ayarlanması için uyarıda bulundu.

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Prens Selman'dan Suudi spor bakanına uyarı: “Maçları namazlara göre programlayın”

Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Anderson Talisca, Riyad Mahrez gibi dünyaca ünlü yıldızların top koşturduğu Suudi Arabistan'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Arabistan'da bazı maçların namaz vakitlerine denk gelmesinin ardından Veliaht Prensi Muhammed bin Selman spor bakanına uyarıda bulundu.

"TEKRARLANMASIN"

Rafad'da yer alan habere göre; Selman, Spor Bakanına futbol maçlarının programlanmasında namaz vakitlerini dikkate alma talimatı verdi. Yetkililere, namaz vakitlerinde maç oynatılmasının kabul edilemez olduğunu belirten Selman, bu ihlalin tekrarlamaması için uyardı.

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