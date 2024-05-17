Sosyal medyadaki tehlikeli akım: Acılı cips 14 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı

ABD'de 14 yaşındaki Harris Wolobah, sosyal medyada gördüğü baharatlı tortilla cips yeme meydan okumasına katıldıktan sonra beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetti. Otopsi yapılan çocuğun ölüm nedeni belirlendi. 14 yaşındaki çocuk çok fazla acı biber yemekten öldüğü belirlendi.

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Sosyal medyadaki tehlikeli akım: Acılı cips 14 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı

ABD’nin Massachusetts eyaletinde, geçen yıl sosyal medyada gördüğü "baharatlı tortilla cips yeme meydan okuması"na katılan ve ani bir şekilde yaşamını yitiren 10'uncu sınıf öğrencisi Harris Wolobah'ın otopsi raporuna ulaşıldı.

Rapora göre, Paqui firmasının ürettiği çok baharatlı cipsi yedikten kısa bir süre sonra rahatsızlanan Wolobah, "Yüksek seviyede tüketilen kapsaisin (acı biberlerin aktif bileşeni) sonucu oluşan ani kalp durması" sonucu hayatını kaybetti.

Çocukta kalp büyümesi ve kalp kası bandı rahatsızlığının da bulunduğu belirtildi.

Bu arada, Paqui üreticisi, sosyal medya üzerinden başlattığı "meydan okuma"da, tüketicilerden dünyanın en acı iki biberinden elde edilen ürünü yerken çektikleri videoları paylaşmasını ve ürünü tükettikten sonra su içmemesini istemişti.

ABD genelinde yaygın olan bu "meydan okuma"ya katılan onlarca çocuk, hastaneye kaldırılmıştı.

Son derece acı olan bu ürüne karşı çocuk ve gençlere uyarılarda bulunuluyor.

Kaynak: AA

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