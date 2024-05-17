Kolombiya'da hapishane müdürü silahlı saldırıda öldürüldü

Kolombiya'nın başkenti Bogota’daki La Modelo Hapishanesi Müdürü Elmer Fernandez özel aracıyla seyir halindeyken motosikletli kişilerin saldırışa uğradı. Fernandez, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Kolombiya'da hapishane müdürü silahlı saldırıda öldürüldü

Kolombiya’nın başkenti Bogota'daki La Modelo Hapishanesi Müdürü Elmer Fernandez, 80. Cadde'de motosikletli kişilerin saldırısına uğradı.

Çok sayıda merminin vücuduna isabet ettiği Fernandez, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X hesabından saldırıyı kınayarak, zanlıların derhal yakalanması talimatını verdi.

Fernandez'in ailesine başsağlığı dileğinde bulunan Petro, "Güvenlik konseyi olağanüstü toplanacak, Fernandez, alçakça öldürüldü. Tüm cezaevlerinde yeni tedbirlerin alınması için gerekli talimatları verdim." ifadesini kullandı.

Yerel basına göre, Hapishane Müdürü Fernandez'in bir süre önce çetelerin isteklerini yerine getirmediği için ölüm tehditleri aldığı ortaya çıktı.

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Muhalefet partilerinden yapılan açıklamada ise Fernandez'in öldürülmesi kınanarak, hükümetten hapishane müdürlerinin can güvenliğinin sağlanması istendi.

Kaynak: AA

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