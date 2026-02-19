Suriye'de Genel Af İlan Edildi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, yayımladığı kararnameyle genel af ilan etti.SURİYE Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, yayımladığı kararnameyle genel af ilan etti.

Suriye'de Genel Af İlan Edildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ramazan ayının başlangıcı öncesinde kapsamlı bir genel af kararnamesi yayımladı. Kararnameye göre; müebbet hapis cezaları 20 yıla düşürülecek, geçici ağır hapis cezalarının ise yarısı silinecek. Ayrıca kabahatler ve bazı hafif suçlara verilen cezalar tamamen ortadan kaldırılacak.

Yayımlanan kararname kapsamında; kaçakçılık, bazı bilişim suçları, döviz büroları mevzuatına aykırılık ve Suriye lirası dışında yabancı para birimleriyle işlem yapma yasağını ihlal eden suçlar da af kapsamına alındı.

SİLAH TESLİMİ İÇİN 3 AY SÜRE

Silah ve mühimmat bulundurma suçlarından ceza alanlar için ise özel bir şart koşuldu. Buna göre, kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde sahip oldukları silahları yetkili birimlere teslim edenlerin cezalarının tamamı affedilecek.

Adam kaçırma suçlarına karışanların aftan yararlanabilmesi için mağdurun hiçbir karşılık beklenmeden kendi rızasıyla serbest bırakılması ve faillerin belirtilen süre zarfında güvenlik güçlerine teslim olması şartı getirildi.

AĞIR HASTALAR VE YAŞLILARA İSTİSNA

Yeni düzenleme, ileri yaştaki mahkumlar ve ağır hastalar için de istisnalar barındırıyor. İlgili sağlık kurullarının yapacağı incelemeler ve tıbbi değerlendirmeler sonrasında, yaş veya sağlık durumu riskli olan mahkumların da aftan yararlanabileceği duyuruldu.

Öte yandan, insan ticareti, işkence, Suriye halkına yönelik gerçekleştirilen ağır hak ihlalleri ve bazı ağır nitelikli suçların failleri genel af kapsamının dışında tutuldu.

Kaynak: DHA

Suriye'de Genel Af İlanı Suriye'de Genel Af İlanı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Basına Sızdı... Epstein’ın Güvenliğini İsrail Sağlıyormuş! Basına Sızdı... Epstein’ın Güvenliğini İsrail Sağlıyormuş!
ÇOK OKUNANLAR
Suç Örgütlerine Bilgi Sızdıranlara Operasyon: 9'u Polis, 17 Kişiye Gözaltı Kararı Suç Örgütlerine Bilgi Sızdıranlara Operasyon
Basına Sızdı... Epstein’ın Güvenliğini İsrail Sağlıyormuş! Basına Sızdı... Epstein’ın Güvenliğini İsrail Sağlıyormuş!
Meteoroloji Alarm Verdi: Fırtına ve Sağanak Geliyor! Rüzgar 70 Km Hızla Esecek Meteoroloji Alarm Verdi: Fırtına ve Sağanak Geliyor! Rüzgar 70 Km Hızla Esecek
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Gelişme: İsmail Hacıoğlu, Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze Dahil 21 Kişi Adliyeye Sevk Edildi İsmail Hacıoğlu, Murat Dalkılıç Dahil 21 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
Fırtınada Atatürk Büstüne Siper Oldular: Öğrencilerden Yürek Isıtan Görüntüler Fırtınada Atatürk Büstüne Siper Oldular: Öğrencilerden Yürek Isıtan Görüntüler