Fed Tutanakları Sonrası Altın Frene Bastı: Yatırımcı Kritik Sinyalleri İzliyor
Jeopolitik gelişmelerle yön arayan altın fiyatları, Fed’den gelen temkinli mesajların etkisiyle yeni günde daha yatay bir seyir izliyor. Ons altında dalgalanma sürerken, gram altın yüksek seviyelerde tutunma çabası gösteriyor.
Altın piyasasında son günlerde dikkat çeken hareketlilik sürüyor. 19 Şubat 2026 sabahında gram altın 6.990 TL, ons altın ise 4.970 dolar seviyesinden işlem görerek güne başladı. Dün ons altın, yüzde 2’nin üzerindeki yükselişle 4.977 dolardan kapanış yaparken, gün içinde 5.010 dolar seviyesi test edildi.
Yeni günde ise küresel piyasalarda daha temkinli bir görünüm öne çıkıyor. Sabah saatleri itibarıyla ons altında yatay fiyatlama dikkat çekerken, piyasa oyuncularının hem jeopolitik gelişmeleri hem de ABD Merkez Bankası’ndan gelen mesajları yakından izlediği görülüyor.
GRAM ALTINDA PSİKOLOJİK EŞİKLER
Ons altındaki yükselişin iç piyasaya yansımasıyla birlikte gram altın da yüksek seviyelerde tutunmaya devam ediyor. Spot piyasada gram altın 6.990 TL’den fiyatlanırken, Kapalıçarşı’da fiziki gram altın satış fiyatı 7.360 TL, çeyrek altın satış fiyatı ise 12.015 TL civarında seyrediyor.
JEOPOLİTİK GELİŞMELER ETKİLİ OLDU
Altın fiyatlarının yönünde ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelere ilişkin açıklamalar belirleyici unsurlar arasında yer aldı. Washington’dan gelen mesajlar, piyasalarda risk algısını artırırken güvenli liman talebini destekledi.
ABD yönetiminden yapılan değerlendirmelerde diplomatik sürece dair belirsizliklerin devam ettiği vurgulanırken, olası senaryolara ilişkin sert ifadeler dikkat çekti. Bu gelişmeler, küresel piyasalarda risk iştahını baskılayarak altına olan talebi artırdı.
FED TUTANAKLARI YÜKSELİŞİ SINIRLADI
Öte yandan ABD Merkez Bankası’nın yayımladığı son toplantı tutanakları, altın fiyatlarındaki ivmeyi sınırlayan başlıklardan biri oldu. Tutanaklarda Fed üyeleri arasında faiz politikasına ilişkin görüş ayrılıklarının sürdüğü görüldü.
Bazı üyeler mevcut koşullarda faiz indirimlerine ara verilmesini savunurken, bazı yetkililer enflasyon görünümüne bağlı olarak ilerleyen dönemde yeniden gevşeme adımlarının değerlendirilebileceğine işaret etti. Ayrıca, enflasyonun beklenen hızda gerilememesi halinde faiz artışlarının tekrar gündeme gelebileceği yönündeki değerlendirmeler de öne çıktı.
ALTINDA KISA VADELİ OYNAKLIK VURGUSU
Analistler, jeopolitik riskler ve para politikası beklentilerinin altın fiyatlarında dalgalı seyrin devamına zemin hazırladığını belirtiyor. Son dönemdeki hızlı yükselişin ardından ons altında bir denge arayışının başladığı ifade edilirken, teknik açıdan 4.750 dolar seviyesinin önemli bir destek noktası olarak izlendiği kaydediliyor.
Uzmanlara göre, küresel merkez bankalarının alımları ve yatırım fonlarına yönelik talep, uzun vadede altın fiyatlarını destekleyen temel unsurlar arasında yer almaya devam ediyor. Kısa vadede ise piyasalarda temkinli ve veri odaklı fiyatlama eğiliminin sürebileceği değerlendiriliyor.
