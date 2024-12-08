Suriye'de Bir Devrin Sonu: İşte Esad'ın Sarayından İlk Görüntüler

Suriye'de Beşar Esad'in babası Hafız Esad ile birlikte toplam 61 yıldır süren Esad yönetimi devrildi. Terör örgütü HTŞ öncülüğündeki militanlar Şam'daki cumhurbaşkanlığı sarayına girdi.

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Suriye'de 2011 yılından beri devam eden iç savaş 27 Kasım 2024'te şiddetlenerek, Esad karşıtı cihatçı terör örgütü HTŞ öncülüğündeki grupların başkent Şam'a girmesiyle sonuçlandı. Suriye Ordu Komutanlığı Esad yönetiminin düştüğünü subaylarına iletirken, Suriye Başbakanı El-Celali hükümeti̇ devredeceğini açıkladı.

SARAYA GİRDİKLERİ ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Hükümet, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın nerede olduğu bilmediğini duyururken, terör örgütü HTŞ'ye bağlı militanlar bu sabah Şam'daki cumhurbaşkanlığı sarayına girdi. O anların görüntüleri kameralar tarafından kaydedildi.

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Kaynak: AA

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