Suriye'de Rejim Çökerken ABD'den İlk Açıklama

Suriye’de yıllardır süren iç savaş tarihi bir dönüm noktasına ulaştı. 53 yıldır ülkeyi yöneten Esad rejimi Cihatçıların başkent Şam’da kontrolü ele geçirmesiyle resmen çöktü. Bu gelişme hem Suriye halkı hem de uluslararası camia için büyük bir dönemin sona erdiğini ilan etti.

Halep, Hama, Humus, Şam derken çatışmalar rejim güçlerinin geri çekilmesiyle sonuçlandı. Cihatçılar başkentin önemli noktalarını birer birer ele geçirerek rejimin temelini sarsan hamlelerde bulundu. Özellikle Şam Uluslararası Havalimanı’nın boşaltılması rejimin savunma hattının tamamen çöktüğüne işaret etti.

Suriye Gözlemevi Esad rejimine bağlı askeri güçlerin Şam’ı terk ettiğini doğruladı. Reuters, Suriye Ordu Komutanlığı’nın tüm subaylarına rejimin resmen sona erdiğini bildirdiğini duyurdu.

Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Şam’dan ayrılarak bilinmeyen bir noktaya hareket ettiği öğrenildi.

ABD: BİDEN YAKIN TAKİPTE

Suriye’deki gelişmeler, uluslararası camianın gözlerini bu bölgeye çevirmesine neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri, Suriye’de yaşananları dikkatle izleyen ülkelerin başında geliyor. Beyaz Saray’dan yapılan resmi açıklamada ABD Başkanı Joe Biden ve ekibinin olayları yakından takip ettiği ifade edildi.

Açıklamada “Başkan Biden ve ulusal güvenlik ekibi, Suriye’deki olağanüstü durumu yakından izliyor ve yerel ortaklarıyla sürekli iletişim halinde” ifadeleri kullanıldı. Bu, ABD’nin Suriye’deki yeni döneme yönelik politikasını belirlemek üzere harekete geçtiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

BAŞBAKAN: GEÇİŞ SÜRECİ İÇİN HAZIRIM

Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El-Celali ise kriz karşısında sakin ve uzlaşmacı bir tutum sergiledi. Yaptığı açıklamada halkın seçeceği herhangi bir yönetimle iş birliğine hazır olduğunu belirtti. “Evimdeyim, hükümeti devretme konusunda destek vereceğim. Devlet kurumlarının korunması çağrısı yapıyorum” ifadeleriyle geçiş sürecinin barışçıl bir şekilde gerçekleşmesi için çaba göstereceğini vurguladı.

CİHATÇILARDAN ZAFER AÇIKLAMASI

Şam’ın kontrolünü ele geçiren Suriyeli cihatçılar ise “Şam artık Esad’dan kurtuldu” diyerek zaferlerini ilan etti. Kentin sokaklarında halk sevinç gösterileri yaparken, muhalif liderler ulusal bir birlik hükümeti kurma çağrısında bulundu.

Kaynak: AA