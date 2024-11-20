Suriye Basını Duyurdu: İsrail, Suriye'nin Palmira Kentine Saldırdı! Ölü ve Yaralılar Var

Suriye devlet haber ajansı SANA, İsrail'in Suriye'nin orta kesimindeki Palmira kentine saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırılarda 36 kişi hayatını kaybettiği; 50 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

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Suriye Basını Duyurdu: İsrail, Suriye'nin Palmira Kentine Saldırdı! Ölü ve Yaralılar Var

Suriye devlet ajansı SANA, Suriye'nin iç kesimlerindeki Palmira kentinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. Suriye, patlamaların kaynağının İsrail'in saldırıları olduğunu ileri sürdü.

Devlet medyasının verdiği bilgilere göre saldırılarda 36 kişi hayatını kaybederken 50 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklar, saldırıda kent merkezinin ve kentteki sanayi bölgesinin hedef alındığını belirtti.

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