The Economist'ten Tartışma Yaratan 2025 Kapağı

Dünyaca ünlü The Economist dergisinin ‘gelecek yıl’ kapakları her kendisinden söz ettirirken, 2025 kapağında da pek çok gizemli sembol, şifre ve figürlere er verildi.

Geçen yıllarda bulunduğu öngörülerle dikkat çeken dergi, bu yıl da tartışmaların odağında yer aldı.

İngiltere merkezli ekonomi dergisi, 2025 kapağını yayımladı. Kapakta bu yılda da pek çok kehanete yer verildi. Derginin kapağında şu ‘kehanet’lere yer verildi:

TRUMP MERKEZDE YER ALDI

2025 kapağının merkezinde, ABD seçimlerini kazanarak yeniden başkan olan Donald Trump yer aldı. Trump’ın görselinin yanında füze ve elektrikli araç, politik ve teknolojik dinamiklerin Trump döneminde nasıl şekilleneceğine yönelik mesajlar verdi.

Musk’ın gölge ABD Başkanı olarak anılmasına göndermede bulunulurken, kapakta yer alan grafik simgeleri, ekonomik hareketliliği ve ABD’nin küresel etkisinin yeniden yükselişe geçeceğini vurguluyor

KADIN HAREKETİ YÜKSELECEK Mİ?

Kapağın en altında, İngiliz yazar Jane Austen’e ve yumruk figürüne yer verilmesi ise kadın hareketinin 2025 yılıda güç kazanacağına yönelik yorumları akıllara getirdi.

KEŞİFLER VE SALGIN TEHDİDİ VURGUSU

Kapakta, bulunan gezegen figürünün önemli bilimsel keşiflere imza atılabileceğine yönelik olduğu düşünülürken, yine aynı kapakta bulunan şırınga görseli de yeni salgın hastalıkların kapıda olabileceğini düşündürdü.

EKONOMİST VERDİĞİ MESAJLARI ANLATTI

The Economist kapağında verdiği mesajları ise şöyle anlattı:

1- Trump ve “Önce Amerika” Politikaları: ABD seçimlerinin yankıları, dünya genelindeki dengeleri değiştirecek. Müttefikler ve düşmanlar, ABD ile ilişkilerini yeniden değerlendirecek.



2- Temiz Teknoloji Patlaması: Çin’in liderliğinde, yeşil enerji ve temiz teknolojide devrim niteliğinde gelişmeler yaşanacak.



3- Yapay Zekâya Artan Yatırımlar: 1 trilyon doları aşması beklenen yapay zekâ yatırımları, 2025’te kritik bir eşiği temsil edecek.



4- Schengen Krizi: Avrupa’da serbest dolaşımı sağlayan Schengen sistemi yıpranıyor. Birçok şehir seyahat kısıtlamaları getirebilir.

GEÇEN YIL NE MESAJLAR VERİLMİŞTİ?

2024 kapağında dikkat çeken Zelenskiy-Putin siluetleri, yıl boyunca Ukrayna-Rusya geriliminin süreceğini öngörmüştü. ABD seçimlerine dair işaretler de Trump’ın başkanlık yarışındaki etkisini doğru tahmin etmişti.

Çin-ABD ilişkilerine dair kapaktaki vurgu ise iki süper güç arasındaki gerilimin artmasını başarılı bir şekilde öngörmüştü.