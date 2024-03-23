Starbucks tuvaletinde gizli kamera bulundu! Markadan açıklama

Kahve zinciri Starbucks'taki bir olay gündem oldu. Kaliforniya'daki bir şubede tuvalete gizli kamera yerleştirildiği ortaya çıktı.

Polis, kameranın bir çalışan tarafından 31 Ocak'ta tuvalete bakan lavabonun altında bulduğunu söyledi. Tuvaletteki 90'dan fazla kurbanı filme aldığı iddia edilen 35 yaşındaki şüpheli Louie Juarez Jr. tutuklandı.

"ÇOK SAYIDA GENÇ KURBAN İÇERİYOR"

Juarez, çocuk pornografisi bulundurmak, sesli gizli güvenlik kamerası kurmak ve saldırı tüfeği bulundurmakla suçlandı. Santa Clara İlçesi Ana Hapishanesi'ne gönderildi.

Müfettişler, 30 Ocak sabah 9 ile akşam 7 arasında yaşları 4 ile 85 arasında değişen kurbanların kameralara yakalandığını söyledi. Memur Tanya Hernandez, "Bu videolar çok sayıda genç kurban içeriyor" dedi.

Juarez evinde tutuklandı ve burada polis başka mikro kameralar, bir saldırı tüfeği dahil 20 ateşli silah, ruhsatsız bir silah ve yüksek kapasiteli şarjörler buldu.

Yetkililer Juarez'in görüntüleri internette yayımlayıp yayımlamadığını veya başka birine gönderip göndermediğini bilmiyor. Ayrıca bunu daha önce halka açık yerlerde yapıp yapmadığından da emin değiller.

"SON DERECE RAHATSIZ EDİCİ"

Yaşananlar üzerine Starbucks, bunun ''son derece rahatsız edici bir olay olduğunu'' söyledi.

Olaydan bu yana, birçok endişeli müşteri yakın zamanda tuvaleti kullanıp kullanmadıklarını sorgulamaya başladı.

Bir San Jose sakini olan Scott Picanco şunları söyledi:

"Ve bu size bunun Starbucks dışında bile ne kadar yaygın olabileceğini düşündürüyor."

Başka bir yerel sakin olan Alli Rodriguez ise şunları söyledi:

"Yani şimdi halka açık olan her tuvaleti ikinci kez mi düşüneceğim? Gerçekten iğrenç. Ve bu kişinin kendinden utanması gerekir."