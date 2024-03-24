Starbucks tuvaletinde gizli kamera bulundu

Kaliforniya'nın bir Starbucks şubesinde tuvalete gizli kamera yerleştirildiği tespit edildi.

Yetkililer, polisin kamerayı bir çalışan tarafından 31 Ocak'ta tuvalete bakan lavabonun altında bulduğunu belirtti. 35 yaşındaki şüpheli Louie Juarez Jr.'ın, 90'dan fazla kişiyi filme aldığı iddia edildi ve tutuklandı.

Juarez'a çocuk pornografisi bulundurma, sesli gizli güvenlik kamerası kurma ve saldırı tüfeği bulundurma gibi ağır suçlamalar yöneltiliyor. Santa Clara İlçesi Ana Hapishanesi'ne gönderilen Juarez'ın, 30 Ocak sabah 9 ile akşam 7 arasında tuvalette bulunan kişilerin yaşları 4 ile 85 arasında değişiyor.

STARBUCKS'TAN İLK AÇIKLAMA

Starbucks, yaşananların "son derece rahatsız edici bir olay" olduğunu belirtti. Olayın ardından birçok müşteri, tuvaleti kullanıp kullanmadıklarını sorgulamaya başladı.

MÜŞTERİLER ENDİŞELİ

San Jose'den Scott Picanco, "Ve bu size bunun Starbucks dışında bile ne kadar yaygın olabileceğini düşündürüyor" dedi. Başka bir yerel sakin olan Alli Rodriguez ise, "Yani şimdi halka açık olan her tuvaleti ikinci kez mi düşüneceğim? Gerçekten iğrenç. Ve bu kişinin kendinden utanması gerekir" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, Juarez'in görüntüleri internette yayımlayıp yayımlamadığını veya başka birine gönderip göndermediğini bilmediklerini belirtti. Ayrıca, daha önce benzer eylemlerde bulunup bulunmadığı konusunda da emin değiller.









