Starbucks tuvaletinde gizli kamera bulundu

Kaliforniya'da bir Starbucks şubesinin tuvaletinde gizli bir kamera bulunduğu belirtildi.

Starbucks tuvaletinde gizli kamera bulundu

Kaliforniya'nın bir Starbucks şubesinde tuvalete gizli kamera yerleştirildiği tespit edildi.

Yetkililer, polisin kamerayı bir çalışan tarafından 31 Ocak'ta tuvalete bakan lavabonun altında bulduğunu belirtti. 35 yaşındaki şüpheli Louie Juarez Jr.'ın, 90'dan fazla kişiyi filme aldığı iddia edildi ve tutuklandı.

Juarez'a çocuk pornografisi bulundurma, sesli gizli güvenlik kamerası kurma ve saldırı tüfeği bulundurma gibi ağır suçlamalar yöneltiliyor. Santa Clara İlçesi Ana Hapishanesi'ne gönderilen Juarez'ın, 30 Ocak sabah 9 ile akşam 7 arasında tuvalette bulunan kişilerin yaşları 4 ile 85 arasında değişiyor.

STARBUCKS'TAN İLK AÇIKLAMA

Starbucks, yaşananların "son derece rahatsız edici bir olay" olduğunu belirtti. Olayın ardından birçok müşteri, tuvaleti kullanıp kullanmadıklarını sorgulamaya başladı.

MÜŞTERİLER ENDİŞELİ

San Jose'den Scott Picanco, "Ve bu size bunun Starbucks dışında bile ne kadar yaygın olabileceğini düşündürüyor" dedi. Başka bir yerel sakin olan Alli Rodriguez ise, "Yani şimdi halka açık olan her tuvaleti ikinci kez mi düşüneceğim? Gerçekten iğrenç. Ve bu kişinin kendinden utanması gerekir" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, Juarez'in görüntüleri internette yayımlayıp yayımlamadığını veya başka birine gönderip göndermediğini bilmediklerini belirtti. Ayrıca, daha önce benzer eylemlerde bulunup bulunmadığı konusunda da emin değiller.





Etiketler
Starbucks ABD
Kanal D dizisinden üzücü haber; Ekrana veda edeceği tarih açıklandı Kanal D dizisinden üzücü haber; Ekrana veda edeceği tarih açıklandı
Gazze'de bir İsrail askeri öldürüldü Gazze'de bir İsrail askeri öldürüldü
Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde deprem Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde deprem
Dev AVM iflas etti; Yerine lüks apartman daireleri yapılacak Dev AVM iflas etti; Yerine lüks apartman daireleri yapılacak
ÇOK OKUNANLAR
Kulis: Emekliye kötü haber gelebilir, 'önümüzdeki dönem veda edebiliriz' Kulis: Emekliye kötü haber gelebilir
Kanser olduğunu açıklayan Prenses Kate'e destek: Harry ve Meghan da mesaj yolladı Kanser olduğunu açıklayan Prenses Kate'e destek
Seçim sonrası sert geliyor: 'Mehmet Şimşek tepki göstermiş, Erdoğan 'yoksulları öldürdün' diye itiraz etmiş' 'Mehmet Şimşek tepki göstermiş, Erdoğan 'yoksulları öldürdün' diye itiraz etmiş'
Gezi Parkı'nın ardından Vakıflar'a ikinci darbe: İBB, usta edebiyatçının köşkünü de geri aldı Gezi Parkı'nın ardından Vakıflar'a ikinci darbe
Gökhan Zan soruşturmasında yeni gelişme: Turgut Kocakaya tutuklandı Gökhan Zan soruşturmasında yeni gelişme