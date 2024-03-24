Gazze'de bir İsrail askeri öldürüldü

Sert çatışmaların yaşandığı Gazze'nin kuzeyinde bir İsrail askerinin öldürüldüğü bildirildi.

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Gazze'de bir İsrail askeri öldürüldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda bir askerinin daha öldüğünü açıkladı.

Ordunun internet sitesinde yayınlanan yazılı açıklamada, Nahal Tugayı'nda görev yapan Çavuş Lior Raviv'in (21) cumartesi günü hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 252'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 595 askerinin öldüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

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