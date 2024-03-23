ABD'den Rusya'daki saldırıya ilişkin saatler sonra açıklama

ABD'den Rusya'daki terör saldırısına saatler sonra kınama mesajı geldi.

Son Güncelleme:
ABD'den Rusya'daki saldırıya ilişkin saatler sonra açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Rusya'nın başkenti Moskova'daki konser salonuna düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus Belediye Binası'nda bulunan konser salonuna düzenlenen terör saldırısında 143 kişi hayatını kaybetti. Saldırıya dünyanın dört bir yanından peş peşe tepkiler geldi. Bu ülkelerden biri de ABD oldu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, terör saldırısını kınadıklarını açıkladı.

'Terörün Her Türünü Kınıyoruz'

Blinken, yazılı açıklamasında, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek, şunları söyledi: 'Terörün her türünü kınıyor, bu korkunç olayın yasını tutan Rus halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu bildirmek istiyoruz.'

Son Güncelleme:
Fransa'da binlerce kişi, 'ırkçılık ve faşizme' karşı yürüdü Fransa'da binlerce kişi, 'ırkçılık ve faşizme' karşı yürüdü
Kanal D final tuşuna baştı! Fenomen dizi ekrandan apar topar alınıyor Kanal D final tuşuna baştı! Fenomen dizi ekrandan apar topar alınıyor
İsrail'den Netanyahu'ya 'istifa et' diyen Amerikalılar gözdağı İsrail'den Netanyahu'ya 'istifa et' diyen Amerikalılar gözdağı
Orkide daha hızlı nasıl açar? Orkide bakımında işe yarar 5 bilgi Orkide daha hızlı nasıl açar? Orkide bakımında işe yarar 5 bilgi
ÇOK OKUNANLAR
AKP'den büyük oyun: Emekli maaşı neden düşük? Emekli maaşı neden düşük?
Banka banka hesaplandı: 1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar oldu? 1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar oldu?
Aşkı ve parayı aynı anda bulacak burçlar belli oldu Aşkı ve parayı aynı anda bulacak burçlar belli oldu
İhtiyaç kredisi faizleri uçtu: 100 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar? 100 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar?
Erdoğan duyurmuştu: Uzmanı, emekli maaşı banka promosyonundaki 'gerçeği' açıkladı Uzmanı, emekli maaşı banka promosyonundaki 'gerçeği' açıkladı