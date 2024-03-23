İsrail'den Netanyahu'ya 'istifa et' diyen Amerikalılar gözdağı

İsrail ve ABD arasındaki ilişkiler, son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte gergin bir hal almış durumda. Geçen hafta, ABD Senato Çoğunluk Lideri ve New York Senatörü Chuck Schumer'ın Netanyahu'ya istifa çağrısında bulunması, İsrail'in tepkisine neden oldu. Schumer, Netanyahu ve radikal sağcıları, iki devletli çözüme engel oldukları için Hamas'a benzetti. Bu çıkış, Schumer'in bugüne kadar sıkı bir İsrail destekçisi olmasına rağmen, İsrail yönetimini öfkelendirdi.

İsrail'den ABD Seçimlerine 100 Milyon Dolarlık Müdahale Paketi

İsrail'in tepkisi, "ABD'nin içişlerimize karışmamalı." şeklinde oldu. Ancak bu tepki, ABD'nin İsrail'e milyarlarca dolarlık askeri yardımlarda bulunmasına rağmen, küçük eleştirilere dahi tahammül edemeyen bir tutumu ortaya koydu. Üstelik İsrail'i eleştiren Kongre üyelerinin siyasi kariyerlerini bitirmek için AIPAC tarafından 100 milyon dolarlık bir bütçe ayrılması da dikkat çekici bir durum olarak kayıtlara geçti.