Hindistan Yüksek Mahkemesi, 'Medrese Eğitim Yasası'nı iptal etti

Hindistan Yüksek Mahkemesi, Uttar Pradeş eyaletinin Medrese Eğitim Yasası'nı 'anayasaya ve laikliğe aykırı' olduğu gerekçesiyle iptal etti. Mahkeme kararında, söz konusu yasanın anayasa ile çeliştiğini ve ülkenin laik yapısına aykırı düştüğünü belirtildi.

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Hindistan Yüksek Mahkemesi, 'Medrese Eğitim Yasası'nı iptal etti

Hindustan Times'ın haberine göre, Allahabad Yüksek Mahkemesi, Uttar Pradeş eyaletinin 2004 tarihli "Medrese Eğitim Yasası"na ilişkin verdiği kararda, medrese yasasını 'anayasaya ve laikliğe' aykırı bulduğu gerekçesiyle iptal etti. Yerel basında, verilen bu kararın eyalet genelinde ve ülke çapında önemli yasal ve siyasi sonuçları olabileceği öngörüldüğü belirtildi.

Söz konusu medreselerde eğitim gören öğrencilerin normal okullara devam etmesine hükmeden mahkemenin kararında "Eyaletin din eğitimi için bir kurul oluşturma veya sadece belirli bir din veya felsefe için bir kurul kurma yetkisi yoktur." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu kararın yaklaşık 200 bin öğrenciyi etkileyeceği tahmin ediliyor. 190 milyon nüfuslu Uttar Pradesh eyaletinin yüzde 19'unu Müslümanlar oluşturuyor. Eyalette 16 bin 500 tanınmış ve 8 bin 500 tanınmamış medrese bulunuyor.

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