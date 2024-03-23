Fransa'da binlerce kişi, 'ırkçılık ve faşizme' karşı yürüdü

Fransa'nın başkenti Paris'te, vatandaşlar ve Filistin destekçisi gruplar ırkçılığa ve faşizme karşı gösteri düzenledi. Sağanak yağmura aldırış etmeyen eylemciler, 'Bu bir savaş değil, soykırımdır' sloganları attı.

Fransa'da binlerce kişi, 'ırkçılık ve faşizme' karşı yürüdü

Fransa'nın başkenti Paris'te yağmura rağmen vatandaşlar ırkçılığa ve faşizme karşı gösteri düzenledi. Ayrımcılık karşıtlarının yanı sıra Filistin destekçileri de yürüyüş yaptı.

Yağmura rağmen yürüyen eylemciler, ülkede yabancılara ve göçmen asıllı vatandaşlara yönelik ırkçılığın ve faşizmin son bulmasını talep etti.

'Bu Bir Savaş Değil, Soykırımdır'

Göstericiler İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'yi desteklediklerini ifade ederek, bölgede derhal ateşkes sağlanmasını istedi.

"Bu bir savaş değil, soykırımdır" sloganı atan göstericiler ellerinde Filistin ve Güney Afrika bayrakları taşıdı.

İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 142'ye çıktı İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 142'ye çıktı
İsrail'den Netanyahu'ya 'istifa et' diyen Amerikalılar gözdağı İsrail'den Netanyahu'ya 'istifa et' diyen Amerikalılar gözdağı
Star TV'de ayrılık ; Yalı Çapkını dizisine bir başrol daha veda etti Star TV'de ayrılık ; Yalı Çapkını dizisine bir başrol daha veda etti
Kanal D final tuşuna baştı! Fenomen dizi ekrandan apar topar alınıyor Kanal D final tuşuna baştı! Fenomen dizi ekrandan apar topar alınıyor
ÇOK OKUNANLAR
AKP'den büyük oyun: Emekli maaşı neden düşük? Emekli maaşı neden düşük?
Banka banka hesaplandı: 1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar oldu? 1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar oldu?
Aşkı ve parayı aynı anda bulacak burçlar belli oldu Aşkı ve parayı aynı anda bulacak burçlar belli oldu
İhtiyaç kredisi faizleri uçtu: 100 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar? 100 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar?
Erdoğan duyurmuştu: Uzmanı, emekli maaşı banka promosyonundaki 'gerçeği' açıkladı Uzmanı, emekli maaşı banka promosyonundaki 'gerçeği' açıkladı