Fransa'da binlerce kişi, 'ırkçılık ve faşizme' karşı yürüdü

Fransa'nın başkenti Paris'te yağmura rağmen vatandaşlar ırkçılığa ve faşizme karşı gösteri düzenledi. Ayrımcılık karşıtlarının yanı sıra Filistin destekçileri de yürüyüş yaptı.

Yağmura rağmen yürüyen eylemciler, ülkede yabancılara ve göçmen asıllı vatandaşlara yönelik ırkçılığın ve faşizmin son bulmasını talep etti.

'Bu Bir Savaş Değil, Soykırımdır'

Göstericiler İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'yi desteklediklerini ifade ederek, bölgede derhal ateşkes sağlanmasını istedi.

"Bu bir savaş değil, soykırımdır" sloganı atan göstericiler ellerinde Filistin ve Güney Afrika bayrakları taşıdı.