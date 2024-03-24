Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde deprem

Avustralya'nın kuzeyindeki ada ülkesi Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde deprem

Papua Yeni Gine'nin Doğu Sepik eyaletine bağlı Ambunti kasabasının kuzeydoğusunda 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Ambunti kasabasının 23 kilometre kuzeydoğusunda 7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

Yerin yaklaşık 64 kilometre derinliğindeki depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.

Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği "Pasifik Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor. Ülkede Eylül 2022'de meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde 21 kişi hayatını kaybetmişti. ​​​​​​​

Etiketler
Deprem
Kanal D final tuşuna baştı! Fenomen dizi ekrandan apar topar alınıyor Kanal D final tuşuna baştı! Fenomen dizi ekrandan apar topar alınıyor
Fransa'da binlerce kişi, 'ırkçılık ve faşizme' karşı yürüdü Fransa'da binlerce kişi, 'ırkçılık ve faşizme' karşı yürüdü
ABD'den Rusya'daki saldırıya ilişkin saatler sonra açıklama ABD'den Rusya'daki saldırıya ilişkin saatler sonra açıklama
Star TV'de ayrılık ; Yalı Çapkını dizisine bir başrol daha veda etti Star TV'de ayrılık ; Yalı Çapkını dizisine bir başrol daha veda etti
ÇOK OKUNANLAR
Gökhan Zan soruşturmasında yeni gelişme: Turgut Kocakaya tutuklandı Gökhan Zan soruşturmasında yeni gelişme
Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde deprem Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde deprem
Dostları ve ailesinden hapisteki Can Atalay'a doğum günü kutlaması Dostları ve ailesinden hapisteki Can Atalay'a doğum günü kutlaması
AKP'den büyük oyun: Emekli maaşı neden düşük? Emekli maaşı neden düşük?
Aşkı ve parayı aynı anda bulacak burçlar belli oldu Aşkı ve parayı aynı anda bulacak burçlar belli oldu