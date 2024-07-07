Sri Lanka'da Dini Törende Ürken Fil Kalabalığa Daldı: 13 Kişi Yaralandı

Sri Lanka’nın güneyinde düzenlenen Ruhunu Kataragama Mahadevala alayı sırasında çıkan sesten kokan bir fil 13 kişiyi yaraladı. Yerel İngilizce gazete The Sri Lanka Mirror'ın haberine göre, olay dün gece Uva eyaletindeki Kataragama'da düzenlenen önemli bir dini ve kültürel etkinlik olan Ruhunu Kataragama Mahadevala alayı sırasında meydana geldi.

Polis, yaralıların hastanede tedavi altına alındığını ve kimsenin ciddi şekilde yaralanmadığını söyledi. Dini festivaller sırasında yaşanan fil saldırıları, özellikle de katılımcılar tarafından çıkarılan yüksek sesler nedeniyle, ülkede nadir görülen bir durum değil. Yetkililer fillerin sakin kalmasını sağlamak için insanları sık sık geçit törenleri sırasında yüksek ses çıkarmaktan kaçınmaya çağırıyor.