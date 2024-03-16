Squid Game dizisinin yıldızına cinsel taciz cezası

Squid Game dizisiyle tanınan 80 yaşındaki ünlü oyuncu O Yeong-su, taciz suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

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Squid Game dizisinin yıldızına cinsel taciz cezası

Güney Kore'nin Squid Game dizisindeki rolüyle bilinen 80 yaşındaki ünlü oyuncu O Yeong-su, 2017'de işlediği cinsel taciz suçundan 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yonhap'ın haberine göre, Seongnam şehrinde görülen davada mahkeme, mağdurun günlüğünde aktardıkları ve mağdurun olaydan sonra aldığı danışmanlıktan alınan raporun iddialarla örtüştüğü gerekçesiyle O'yu suçlu buldu.

Buna göre, mahkeme, Squid Game dizisindeki rolüyle 2022’de Altın Küre ödülünü kazanan O'yu 8 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırdı. Ünlü oyuncu O, hapis cezasının yanı sıra, 40 saatlik 'cinsel şiddet tedavi' programına da katılacak.

Cinsel taciz suçlamasını reddeden O ise mahkumiyet kararını temyize götürmeyi planladığını açıkladı. Oyuncu O'nun 2017'de yaptığı tur sırasında bir kadına zorla sarılıp yanağından öptüğü iddia edilmişti.

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