Fas'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Fas'ta 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fas'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü Başkanı Nasır Cabur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez üssü ülkenin orta kesimlerindeki Deryuş kenti açıklarında olan 4,7 büyüklüğündeki depremin dün akşam 20.17'de meydana geldiğini söyledi.

Cabur, depremin, Deryuş, Nazur ve Huseyme kentleri ile komşu bölgelerde hissedildiğini belirtti.

Deprem sebebiyle şu ana can veya mal kaybına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Fas'ta 8 Eylül 2023 gecesi El-Huz'da meydana gelen depremde 3 bine yakın kişi hayatını kaybetmiş, 6 binden fazla kişi yaralanmıştı. Söz konusu depremde, Azilal bölgesinde de çok sayıda can kaybı yaşanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler
Deprem
Squid Game'in oyuncusuna cinsel saldırıdan hapis cezası Squid Game'in oyuncusuna cinsel saldırıdan hapis cezası
Armağan Çağlayan çileden çıktı! Korkusuzca gerçeği haykırdı Armağan Çağlayan çileden çıktı! Korkusuzca gerçeği haykırdı
Macron'un "NATO Ukrayna'ya birlik gönderebilir' ifadelerine İtalya'dan tepki: '3. Dünya Savaşı'nın çıkması riski anlamına gelir' Macron'un "NATO Ukrayna'ya birlik gönderebilir' ifadelerine İtalya'dan tepki
Show TV beklenen hamlesini yaptı! Kızılcık Şerbeti'ne yeni bir isim daha Show TV beklenen hamlesini yaptı! Kızılcık Şerbeti'ne yeni bir isim daha
ÇOK OKUNANLAR
Resmi Gazete'de yayımlandı: Kredi kartı nakit avans faizi yükseldi Merkez Bankası'ndan 'faiz' kararı! Bugünden itibaren geçerli...
Kredi kartında nakit avans faizi yükseltildi Kredi kartında nakit avans faizi yükseltildi
Çorum’da feci olay: Silahlı saldırıya uğrayan gencin bacakları ampute edildi Silahlı saldırıya uğrayan gencin bacakları ampute edildi
Ceyda Düvenci yeni bir aşka yelken açtı Ceyda Düvenci yeni bir aşka yelken açtı
Meteoroloji'den çok sayıda bölge için kar uyarısı Meteoroloji'den çok sayıda bölge için kar uyarısı