İtalya açıklarında sığınmacı teknesi battı: 41 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesii... Reuters, İtalya açıklarında bir sığınmacı teknesinin batması sonucu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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İtalya açıklarında sığınmacı teknesi battı: 41 kişi hayatını kaybetti

Uluslararası haber ajansı Reuters, İtalya'da Lampedusa Adası açıklarında sığınmacıları taşıyan teknenin batması sonucu 41 kişinin öldüğü bilgisini geçti.

Tunus'tan hareket eden gemideki biri kadın dört kişi İtalyan sahil güvenlik teknesiyle karaya çıkartıldı.

Kurtarılan kişiler, 45 kişiyle yola çıktıklarını ve aralarında 3 çocuk olduğunu kaydetti.

IOM verilerine göre, 2014'ten bu yana Libya ve Tunus'tan İtalya'ya geçmeye çalışırken 14 bini aşkın kişi öldü ya da denizde kayboldu.

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İtalya Düzensiz göçmen
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