Somali: Hazineden 21 milyon dolar kayıp

Somali'de kamu kurumlarındaki yolsuzluklara ilişkin soruşturmada hazineden 21 milyon doların kaybolduğunun anlaşıldığı bildirildi.

Somali: Hazineden 21 milyon dolar kayıp

Somali Ulusal Başdenetçiliği'nden yapılan açıklamada, kayıp 21 milyon doların, 8 Mart 2018-9 Nisan 2023 döneminde ülkede faaliyet gösteren yabancı çalışanlara hizmet sağlanması ve çalışma izinlerinin uzatılması amacıyla toplandığı belirtildi.

Kamu kurumlarındaki denetimler ve kayıp paraya ilişkin raporun başsavcılıkla paylaşıldığı ifade edildi.

Kayıp parayla ilgili şüphelenilen kişilerin arasında Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlıkları, Göçmenlik ve Vatandaşlık Dairesi yetkilileri ve hükümet çalışanlarının yanı sıra Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası gibi çeşitli kurumların personelinin bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Çin’de restoranda patlama: 31 kişi hayatını kaybetti Çin’de restoranda patlama: 31 kişi hayatını kaybetti
Uzman isim açıkladı: İşte kalbi sıcak havalardan korumanın 5 yolu! İşte kalbi sıcaklardan korumanın 5 yolu!
Ölüm istatistikleri açıklandı: O hastalıktan ölümler rekor kırdı! O hastalıktan ölümler rekor kırdı!
Titanic'in enkazına sefer yaparken kaybolan denizaltının oksijeni bitti Titanic'in enkazına sefer yaparken kaybolan denizaltının oksijeni bitti
ÇOK OKUNANLAR
Köşede parası olanlar dikkat: 'Büyük operasyon geliyor' dedi, tarih verdi! 'Onlarda merhamet yok...' Köşede parası olanlar dikkat: 'Büyük operasyon geliyor' dedi, tarih verdi
Memur ve emekli maaşlarına gelecek zam ortaya çıktı: 'Kesin' dedi, oran verdi Memur ve emekli maaşlarına gelecek zam ortaya çıktı: 'Kesin' dedi, oran verdi
Faiz kararı sonrası ne olur? İslam Memiş dolar ve altın fiyatları tahminini açıkladı İslam Memiş dolar ve altın fiyatları tahminini açıkladı
Ekmek fiyatlarına büyük zam: 15 lira oldu Ekmek fiyatlarına büyük zam: 15 lira oldu
İddia: Atanan bakan yardımcıları Mehmet Şimşek'in ilk tercihi değildi, 'kabullenmek' zorunda kaldığı isim ortaya çıktı İddia: Mehmet Şimşek'in 'kabullenmek' zorunda kaldığı isim ortaya çıktı