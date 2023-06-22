Titanic'in enkazına sefer yaparken kaybolan denizaltının oksijeni bitti

Titanic enkazına dalış yaparken içindeki 5 kişi ile Atlantik Okyanusu’nda kaybolan Titan denizaltısının oksijeni bitti.

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Titanic'in enkazına sefer yaparken kaybolan denizaltının oksijeni bitti

ABD Sahil Güvenliği, Titanic enkazına dalış yaptığı sırada kaybolan küçük denizaltı aranıyordu. 

Denizaltıda bulunan 5 kişi için ABD ve Kanada'nın birlikte yürüttüğü arama-kurtarma çalışmaları devam ediyordu. 

Yapılan hesaplamalara göre, Titanic enkazına dalış yaparken içindeki 5 kişi ile Atlantik Okyanusu’nda kaybolan Titan denizaltısının oksijeni bitti.

5 KİŞİ OLDUĞU AÇIKLANMIŞTI

Kaybolan denizaltıda 58 yaşındaki İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding, 77 yaşındaki Fransız kaşif Paul-Henry Nargeolet, OceanGate Expeditions'ın CEO'su ve kurucusu Stockton Rush, 48 yaşındaki Pakistan doğumlu İngiliz işadamı Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Suleman’ın olduğu açıklanmıştı. 

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