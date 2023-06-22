Titanic'in enkazına sefer yaparken kaybolan denizaltının oksijeni bitti
Titanic enkazına dalış yaparken içindeki 5 kişi ile Atlantik Okyanusu’nda kaybolan Titan denizaltısının oksijeni bitti.
ABD Sahil Güvenliği, Titanic enkazına dalış yaptığı sırada kaybolan küçük denizaltı aranıyordu.
Denizaltıda bulunan 5 kişi için ABD ve Kanada'nın birlikte yürüttüğü arama-kurtarma çalışmaları devam ediyordu.
Yapılan hesaplamalara göre, Titanic enkazına dalış yaparken içindeki 5 kişi ile Atlantik Okyanusu’nda kaybolan Titan denizaltısının oksijeni bitti.
5 KİŞİ OLDUĞU AÇIKLANMIŞTI
Kaybolan denizaltıda 58 yaşındaki İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding, 77 yaşındaki Fransız kaşif Paul-Henry Nargeolet, OceanGate Expeditions'ın CEO'su ve kurucusu Stockton Rush, 48 yaşındaki Pakistan doğumlu İngiliz işadamı Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Suleman’ın olduğu açıklanmıştı.
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