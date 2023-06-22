Karısını her gece uyuşturucu ile uyuttu, eve çağırdığı erkeklerin tecavüzlerini kaydetti!

Fransa'da 50 yıldan uzun süredir evli olduğu kadına farklı erkeklerin tecavüz etmesini sağlayan ve bunları kamera ile kaydeden şahıs yakalandı.

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Karısını her gece uyuşturucu ile uyuttu, eve çağırdığı erkeklerin tecavüzlerini kaydetti!

Fransa’da Dominique P. isimli bir adamın eşine her gece uyuşturucu vererek en az 51 erkeğin eşine tecavüz etmesini videoya çektiği tespit edildi.

T24'ün Daily Mail’den aktardığı habere göre, Fransa’nın güneyinde Avignon yakınlarında yaşanan olayda Dominique P. isimli adamın, her akşam eşinin yemeklerine Lorazepam isimli uyuşturucu ilacı kattığı anlaşıldı. Dominique’in daha sonra eşinin uykuya dalmasıyla evine başka erkekler sokarak eşine tecavüz etmelerini videoya kaydettiği öğrenildi.

Dominique’in kaydettiği videoları, “İSTİSMAR” isimli bir dosyada sakladığı görüldü. 

Soruşturma kapsamında yaşları 26 ve 73 arasındaki 51 erkek de tecavüz suçlamasıyla tutuklandı. Yetkililer, soruşturma kapsamında kadına 92 tecavüz vakası tespit etti. 

50 yıldan uzun süredir evli olan Dominique’in evine çağırdığı erkekleri, “tecavüz üzerine bir internet forum sitesinde” bulduğu belirtildi. 

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