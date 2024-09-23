Şırnak'ta Terör Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı
Şırnak'ın İdil, Güçlükonak ve Cizre ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekiplerce İdil, Güçlükonak ve Cizre'de 17 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA