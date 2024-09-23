Sincar Yeniden Irak’ın Kontrolünde

Irak ordusu, terör örgütü PKK’nın kalesi durumuna gelen Irak’ın Musul vilayetine bağlı Sincar'da tam kontrol sağladı. Musul Batı Operasyonları Komutanı Tümgeneral Ali Fazıl İmran, yaptığı açıklamada, Irak güçlerinin Sincar ilçesi ve Suriye'ye doğru uzanan, Cezire el-Baac ve Cezire el-Hadr gibi sınır bölgelerinin üzerinde kontrolü sağladığı bildirdi.

Irak ordusu, polis, sınır muhafızları ve Haşdi Şabi güçlerinin Musul vilayeti sınırları içinde, Suriye sınırında 265 kilometrelik bir alan üzerinde tam hakimiyet kurduğunu belirten İmran, Sincar'daki güvenlik durumunun büyük ölçüde iyileştiğini ve bu istikrar sayesinde ilçeye ve bağlı köylere 11 binden fazla ailenin geri döndüğüne dikkat çekti.

Terör örgütü PKK, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği operasyonun ardından 2015 yılında Musul’un yaklaşık 120 kilometre batısında bulunan Sincar’a yerleşmişti. Kentten göç etmek zorunda kalan binlerce aile ilçede istikrarın sağlanmaması nedeniyle evlerine dönemezken, kamplarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Kaynak: İHA