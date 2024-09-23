Hamas: Netanyahu Çıkmazda Olduğu İçin Lübnan'a Saldırıyor

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği geniş çaplı sistematik saldırıların "savaş suçu" olduğuna vurgu yapıldı. Açıklamada, "Bu saldırılar Siyonist düşmanın (İsrail) Nazi tabiatını ve Netanyahu'nun Gazze'deki soykırım savaşını durdurmayı reddeden kısır siyasetinin bir sonucu olarak içinde bulunduğu çıkmazı yansıtıyor." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası Ceza Mahkemesine, İsrailli yetkililerin "savaş suçlusu" olarak yargılanması için gerekli tedbirleri alma çağrısı yapıldı. İsrail'in Lübnan ve Filistin'deki saldırılarından ABD yönetiminin sorumlu tutulduğu açıklamada, İsrail'in ABD'nin desteği ve koruması olmadan söz konusu saldırıları düzenleyemeyeceğine dikkat çekildi.

Arap ve İslam ülkelerine seslenilen açıklamada, İsrail'in Lübnan ve Filistin'e yönelik saldırılarına karşı harekete geçme, özellikle de İsrail'i uluslararası alanda boykot ve yalnızlaştırma çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA