Almanya'dan İsrail'e 'Al Jazeera' Tepkisi

Almanya, Al Jazeera'nın işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan ofisini basıp 45 gün kapatan İsrail yönetimine tepki gösterdi. Açıklamada "Böyle zamanlarda özgür medya ve haberciliğin garanti altına alınması ve özellikle korunması daha da önemlidir" denildi.

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Almanya'dan İsrail'e 'Al Jazeera' Tepkisi

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Christian Wagner, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, "Al Jazeera'nın ofisinin kapatılması, kesinlikle İsrail makamlarından gelen yanlış bir sinyaldir." dedi.

Wagner, çatışma ve kriz dönemlerinde, farklı ve özgür medyanın sahadaki durumun resmini aktarabilmesinin son derece önemli olduğunu belirterek, "Özellikle böyle zamanlarda özgür medya ve haberciliğin garanti altına alınması ve özellikle korunması daha da önemlidir." diye konuştu.

İsrail askerleri, dün askeri emirle Al Jazeera televizyonunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan ofisine baskın düzenleyerek belgelere ve yayın ekipmanlarına el koymuş ve ofisi kapatmıştı.

Kaynak: AA

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