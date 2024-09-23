İran'da Petrol Tesisinde Patlama! Yaralılar Var

İran'ın Simnan eyaletindeki bir petrol tesisinde meydana gelen patlamalar nedeniyle çıkan yangında 2 kişi ağır yaralandı. Kazanın neden meydana geldiği ise açıklanmadı.

İran'da Petrol Tesisinde Patlama! Yaralılar Var

İran'ın Simnan eyaletine bağlı Germsar kentindeki petrol tesisinde meydana gelen kaza 3 patlamaya neden oldu.

Patlamalar sonrası çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, uzun süreli çabalar sonucu kontrol altına alındı. Ancak yangında 2 kişi ağır şekilde yaralandı.

Kazanın neden meydana geldiğinin bilgisi ise verilmedi.

​​​​​​​Simnan'a bağlı Germsar kenti, başkent Tahran'ın 120 kilometre güneydoğusunda yer alıyor.

Kaynak: AA

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