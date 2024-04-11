Sevgilisinin cinsel organını kesen kadın tutuklandı

İspanya'nın Barselona kentinde Tanya isimli kadın, partnerinin penisini kestiği için hapse atıldı.

Sevgilisinin cinsel organını kesen kadın tutuklandı

T24'ün aktardığına göre, İspanya'nın Barselona kentinde 38 yaşındaki Tanya isimli kadının, adamın gözlerini bir peçete ile kapattığı ve onu oral seks yapacağına ikna ettiği belirtildi. Daha sonra cebinde sakladığı bıçağı çıkararak adamın penisini kestiği öğrenilen kadın tutuklandı.

Kimliği sadece Abdul olarak açıklanan adam, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Adamın aynı zamanda Tanya'nın çalıştığı Barselona yakınlarındaki bir barın sahibi olduğu ve ikilinin dört yıldır birlikte olduğu öğrenildi. Adamın aslen Bangladeşli olduğu ve orada bir karısı ve çocukları olduğu belirtildi.

Savcılar, Abdul'un ülkesine geri dönmeyi planladığı için Tanya'nın kıskançlıkla hareket etmiş olabileceğini öne sürdü. Tanya'nın tutuklanması sırasında başlangıçta meşru müdafaa iddiasında bulunduğu açıklandı.

Barselona'daki Audiencia İl Mahkemesi'nde görülen duruşmada Tanya'nın önce suçsuz olduğunu söylediği, ancak avukatıyla yaptığı görüşmenin ardından suçunu kabul ettiği belirtildi.

Kadın, yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 215 bin euro tazminat ödemesine karar verildi.

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