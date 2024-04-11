İspanya Başbakanı Sanchez: İspanya, Filistin devletini tanımaya hazır

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkesinin Filistin devletini tanımaya hazır olduğunu belirterek, uluslararası toplumun mevcudiyetini tanımadan Filistin'e yardım edemeyeceğini söyledi.

İspanya Başbakanı Sanchez: İspanya, Filistin devletini tanımaya hazır

İspanya Meclisi'nde muhalefetten hükümete sorular oturumunda konuşan Sanchez, Filistin'i yazdan önce tanıyacaklarını yineleyerek, bunun gerekliliğini savundu.

Gazze'de bu "yüzyılın en içler acısı insanlık felaketlerinden birinin" yaşandığını kaydeden Sanchez, "Taraflardan kalıcı ateşkes, Hamas'ın terörist saldırılarının kınanmasını, rehinelerin hemen serbest bırakılmasını ve insan felaketi ile orantılı bir insani yardımın ulaştırılmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.

Başbakan Sanchez, "İsrail'in orantısız cevabı dünyayı ve Orta Doğu'yu istikrarsızlaştırmakla tehdit ediyor ve onlarca yıllık insan haklarını yerle bir ediyor" dedi.

Uluslararası toplumun ilk olarak mevcudiyetini tanımadan Filistin'e yardım edemeyeceğini vurgulayan Sanchez, "İspanya, Filistin devletini tanımaya hazır" diye konuştu.

Sanchez, 11 ve 12 Nisan'da Polonya, Norveç, İrlanda ve 16 Nisan'da Slovenya'ya ziyaretlerde bulunarak, Filistin devletinin tanınması ve iki devletli çözüm temeline dayalı uluslararası barış konferansı düzenlenmesi için destek isteyecek.

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